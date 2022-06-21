ВСУ выпустили по Донецку 20 снарядов калибра 155-мм

Снаряды были выпущены с позиций ВСУ у населенного пункта Красногоровка.

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Вооруженные силы Украины вечером 21 июня выпустили 20 снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Обстрел был совершен с позиций украинских войск у населенного пункта Красногоровка. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:34 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 20 снарядов калибром 155 мм», - сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.

Также сообщается об обстреле города с позиций ВСУ в Авдеевке. Было выпущено 12 155-мм снарядов.

Ранее Вооруженные силы Украины за девять минут обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 мм.