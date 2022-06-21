В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку крупнокалиберными снарядами

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Вооруженные силы Украины за девять минут обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 19 снарядов калибром 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 16.50 - н. п. Курдюмовка - н. п. Горловка (поселок Никитовский): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм; 16.59 - н. п. Авдеевка - г. Донецк (Киевский район): выпущено 14 снарядов калибром 155 мм», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявили, что после обстрела ВСУ Макеевки в республике загорелся газопровод. В результате повреждения газопровода возникла угроза возгорания теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе.