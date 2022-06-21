Командир Новороссийской морской базы рассказал, сколько еще иностранных судов остаются в порту Мариуполя

По словам командира Новороссийской морской базы, в Мариупольском порту еще пять иностранных судов.

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В Мариупольском порту еще пять иностранных судов, ближайшим на выход будет судно «Царевна». Об этом сообщил командир Новороссийской морской базы Виктор Кочемазов.

«Идет процесс согласования всех документов по грузу, который загружен на судне», - сообщил Кочемазов.

Согласно сообщению, после принятия окончательного решения судовладельцем по использованию по предназначению этого груза оно также, воспользовавшись гуманитарным коридором, проследует по планам использования.

Ранее телеканал «Звезда» опубликовал кадры выхода из порта Мариуполя первого иностранного судна. Им стал турецкий корабль Azov Concord.