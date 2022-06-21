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Опубликованы кадры выхода первого иностранного судна из порта Мариуполя

Алексей Курильченко
17:04 21.06.2022
Турецкое грузовое судно после выхода из гуманитарного коридора отправится в Новороссийск.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Телеканал «Звезда» публикует кадры входа из порта Мариуполя первого иностранного судна. Им стал турецкий корабль Azov Concord. После того, как корабль покинет гуманитарный коридор, который был организован российским вооруженными силами, он направится в Новороссийск.

Как сообщил журналистам капитан судна Иван Бабенков, Azov Concord был восстановлен от повреждений, нанесенных украинскими военными. Судно покинуло Мариуполь без груза.

Минная опасность в акватории порта была устранена российскими военными в конце мая. По словам начальника НЦУО Михаила Мизинцева, несмотря на все созданные условия для выхода шести заблокированных ранее украинской стороной иностранных сухогрузов, руководство стран компаний-судовладельцев так и не приняло меры по выводу указанных судов.

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