Патрушев в докладе Путину затронет вопросы с совещания по обеспечению нацбезопасности на северо-западе РФ

Глава Совбеза также сообщит президента итоги своего визита в Калининградскую область.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своем докладе президенту Владимиру Путину затронет вопросы, которые обсуждались на совещании по обеспечению национальной безопасности на северо-западе России. Также он сообщит об итогах поездки в Калининградскую область.

«Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном», - заявил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

Ранее Патрушев совершил рабочий визит в Калининградскую область. Он встретился с губернатором региона Антоном Алихановым и полпредом президента в СЗАО Александром Гуцаном. В ходе встречи стороны обсудили тему транспортной доступности региона и обеспечение населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.