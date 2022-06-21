Патрушев в докладе Путину затронет вопросы с совещания по обеспечению нацбезопасности на северо-западе РФ
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в своем докладе президенту Владимиру Путину затронет вопросы, которые обсуждались на совещании по обеспечению национальной безопасности на северо-западе России. Также он сообщит об итогах поездки в Калининградскую область.
«Патрушев представит совместный доклад с полномочным представителем президента РФ в округе Александром Гуцаном», - заявил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.
Ранее Патрушев совершил рабочий визит в Калининградскую область. Он встретился с губернатором региона Антоном Алихановым и полпредом президента в СЗАО Александром Гуцаном. В ходе встречи стороны обсудили тему транспортной доступности региона и обеспечение населения приграничных районов области мобильной связью и устойчивым российским радиовещанием.