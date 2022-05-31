После обстрела ВСУ Макеевки в ДНР загорелся газопровод

© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press

В результате обстрела со стороны ВСУ, в Макеевке Донецкой Народной республики загорелся поврежденный газопровод. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела ВФУ», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Ранее стало известно о подрыве емкости с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке. Территория, на которой расположено предприятие, находится под контролем ВСУ.