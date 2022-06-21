Алиханов заявил о последствиях для Прибалтики из-за ответных мер на запрет Литвой транзита

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что разнообразные ответные меры на запрет Литвой транзита товаров по железной дороге могут привести к последствиям для стран Прибалтики. По словам руководителя, ответ России может нанести ущерб целому ряду отраслей.

«Ответные меры могут быть самыми разнообразными, объем последствий для экономик прибалтийских государств может быть существенным, если не сказать системным и системообразующим для целого ряда отраслей», - заявил Алиханов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков рассказал, что власти региона планируют перераспределить грузопоток с остальной части России таким образом, чтобы попавшие под ограничения Литвы товары поставлялись в регион не по железной дороге, а другим путем. В дальнейшем планируется транспортировать все товары, на которые наложила запрет Литва, по морю.