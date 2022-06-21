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Путин поделился с участниками заседания по строительству народной мудростью

Алексей Курильченко
15:37 21.06.2022
Президент РФ призвал повысить доступность жилья, так как это способствует благополучию россиян.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета призвал повысить доступность жилья для россиян. В своем обращении к участникам он вспомнил известную русскую поговорку.

«Одно из ключевых, базовых направлений предстоящей работы - это повышение доступности жилья. Для каждой семьи квартира, дом это не просто материально благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой благополучной жизни. Недаром еще наши предки говорили: "Хорошо тому, кто в своем дому"», - сказал Путин.

Президент дополнил, что согласно опросам более 65% россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. Российская строительная отрасль активно работает над реализацией такой возможности - в годы пандемии коронавируса была введено более 92 миллионов квадратных метров жилья.

Ранее генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко предложил запустить льготную ипотечную программу на бессрочных основаниях для семей с несовершеннолетними детьми. Он также отметил, что нынешняя программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках в первую очередь является антикризисной мерой, несущей временный характер. Она призвана поддерживать спрос на ограниченном отрезке времени.

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