Путин заявил, что РФ всегда приходилось преодолевать испытания

По словам Владимира Путина, они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе.

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Российская Федерация проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», - сказал Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Ранее Владимир Путин заявил, что совершенствование в военном секторе пойдет на пользу армии и флоту, нет сомнений, что Российская Федерация будет еще сильнее. Он также заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство до конца года.