ФСБ под Владимиром задержала готовившего теракт на митинге

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Сотрудник Федеральной службы безопасности РФ задержали во Владимирской области мужчину по подозрению в подготовке теракта. По данным правоохранителей, задержанный планировал применить взрывное устройство и огнестрельное оружие на антиправительственном митинге. Задержание и арест произошли в мае.

«Установлено, что на фоне личной ненависти к системе государственного управления в РФ, у данного лица сформировался преступный умысел на применение самодельных взрывных устройств и самостоятельно изготовленного огнестрельного оружия в отношении представителей органов власти в ходе участия в несанкционированном антиправительственном митинге», - цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Он уже дал признательные показания.

Ранее сотрудники ФСБ РФ задержали в Курской области россиянина, который, по версии следствия, планировал совершить взрывы на территории Курска. При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу.