ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт жителя Курской области

По данным следствия, подозреваемый хотел воздействовать на принятие властями решения о прекращении спецоперации на Украине.

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Сотрудники ФСБ РФ задержали в Курской области россиянина, который, по версии следствия, планировал совершить взрывы на территории Курска. При обыске у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства, травматическое оружие и нацистскую литературу.

«Задержан житель Курской области, намеревавшийся по согласованию со специальными службами Украины совершить взрывы на территории одного или нескольких объектов инфраструктуры Курска с массовым скоплением людей с целью дестабилизации деятельности органов власти и воздействия таким образом на принятие ими решения о прекращении специальной военной операции», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Также сообщается, что подозреваемый после совершения терактов планировал уехать на Украину. Он уже дал правоохранителям признательные показания.

Ранее в Калининграде был задержан сторонник «Правого сектора»*, который планировал совершить теракт в канун Дня Победы, а после этого сбежать на Украину для участия в боевых действиях.

* «Правый сектор» - экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.