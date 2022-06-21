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Путин: совершенствование в военном секторе сделает Россию еще сильнее

Андрей Аркадьев
13:37 21.06.2022
Президент РФ также заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство до конца года.
Путин: совершенствование в военном секторе сделает Россию еще сильнее
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Совершенствование в военном секторе пойдет на пользу армии и флоту, нет сомнений, что Россия будет еще сильнее, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее», - сказал он во вторник на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Путин также заявил, что первые комплексы тяжелых межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» встанут на боевое дежурство до конца года.

Церемония проходит в Георгиевском зале в Большом Кремлевском дворце. В торжественном мероприятии также принимает участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

До пандемии коронавируса традиционно встреча проходила ежегодно. На приемы приглашались выпускники высших военно-учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО и Росгвардии.

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