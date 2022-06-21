Крах заморской артиллерии: кадры уничтожения украинских гаубиц американского производства

В МО РФ отметили, что точность поражения артиллерийских систем производства США обеспечили расчеты российских беспилотников.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения огневых позиций украинских 155-мм гаубиц М777 американского производства, полученных от США и стран Европы.

«Российскими подразделениями артиллерийской разведки были установлены координаты огневых позиций 155-мм гаубиц производства США. После проведения расчетами беспилотных летательных аппаратов доразведки района огневых позиций вражеской артиллерии по позициям 155 мм гаубиц М777 был нанесен артиллерийский удар высокоточными артиллерийскими боеприпасами», - говорится в сообщении.

В результате точного попадания российских артиллеристов были уничтожены два взвода украинских гаубиц М777, а также боекомплекты к ним.

В МО РФ отметили, что точность поражения артиллерийских систем производства США обеспечили расчеты российских беспилотников.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заметил, что только за сутки удалось уничтожить пятнадцать украинских 155-мм гаубиц М777.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов