МО РФ: Украина ударила по российским газодобывающим платформам в Черном море

В ответ на диверсии ВСУ на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы были уничтожены ангары с украинскими «Байрактарами-ТБ2» при помощи крылатых ракет «Оникс».

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Украинская армия атаковала газодобывающую инфраструктуру в северо-западной части Черного моря после провальной попытки захватить остров Змеиный. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал лейтенант Игорь Конашенков и добавил, что газодобывающие платформы «БК-1» и «Крым-1» подверглись ударам противокорабельных ракет и беспилотника «Байрактар ТБ-2» ВСУ.

«В результате украинской провокации на платформе «БК-1» начался сильный пожар, была создана угроза экологической катастрофы в данном районе Черного моря», - сообщили в военном ведомстве.

Позднее в ответ на диверсии киевского режима на военном аэродроме «Школьный» в районе Одессы были уничтожены ангары с украинскими «Байрактарами-ТБ2» при помощи крылатых ракет «Оникс». Кроме того, на территории острова Кубанский уничтожено два артиллерийских взвода 155-мм гаубиц М-777. Также авиацией ВКС РФ уничтожены две пусковые установки ЗРК «С-300» в районах Очакова и Тузла Одесской области.

Кроме того, в Минобороны подчеркнули, что украинская провокация в Черном море создала угрозу экологической катастрофы.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.