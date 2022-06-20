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Песков: задержанные на Украине американские наемники должны понести ответственность

Анастасия Бобылева
21:32 20.06.2022
Он добавил, что на них не распространяется Женевская конвенция.
Песков: задержанные на Украине американские наемники должны понести ответственность
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
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Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу MSNBC заявил, что задержанные на Украине наемники из США - преступники, замешанные в незаконной деятельности. Они должны понести наказание, добавил он.

«Они - «солдаты удачи», они были вовлечены в незаконную деятельность на территории Украины, они обстреливали наших военнослужащих, угрожали их жизни. Они должны понести ответственность за свои преступления. Эти преступления необходимо расследовать», - прокомментировал Песков.

Также пресс-секретарь отметил, что, так как служащими украинской армии задержанные не являются, на них не распространяется Женевская Конвенция.

Недавно в ДНР состоялся первый суд над иностранными наемниками. Шона Пиннера, Эйдана Эслина и Брагима Саадуна приговорили к смертной казни.

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