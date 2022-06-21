Эффективность и мощь: гранатометчики уничтожили бронетехнику «врага» из РПГ-7 на Сахалине

Всего к занятиям по огневой подготовке привлечено несколько сотен гранатометчиков мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО.

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Гранатометчики армейского корпуса отработали скрытное передвижение на поле боя во время занятий на полигоне Успеновский на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В тренировках задействованы несколько сотен бойцов. Обнаружив «вражескую» бронетехнику, военнослужащие выявляют наиболее опасную цель и ведут по ней стрельбу из РПГ-7.

Занятия с гранатометчиками проводят опытные офицеры армейского корпуса. Военнослужащих учат вести бои в городских условиях, выявлять цели, корректировать ведение огня, пользоваться приборами наблюдения и прицеливания. Тренировки проходят как днем, так и ночью.

РПГ-7 - ручной противотанковый гранатомет для стрельбы активно-реактивными гранатами. Предназначен для борьбы с танками, самоходными артиллерийскими установками и другой бронетехникой противника.

Подробнее о гранатомете РПГ-7 читайте в статье Алексея Колокольникова на сайте «Звезды».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов