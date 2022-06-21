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Частицу пламени Вечного огня в Бресте передали Герою РФ для доставки в Главный храм ВС РФ

12:33 21.06.2022
От частицы пламени Вечного огня Брестской крепости в 4 часа утра 22 июня будут зажжены 1 418 памятных свечей - по дням Великой Отечественной войны, в память о всех павших героях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Бресте, у стен одноименной крепости, зажгли факел от Вечного огня. Факел самолетом доставят в Подмосковье и передадут в Главный храм Вооруженных сил России.

«Сегодня, в преддверии Дня памяти и скорби, здесь, в Белоруссии, у стен Брестской крепости, которая в далеком 1941 одно из первых приняла на себя удар нацистской Германии, в ходе церемонии был зажжен факел, и участником Великой Отечественной войны, жителем Белоруссии, передан Герою Российской Федерации», - заметил присутствовавший на церемонии заместитель командующего РВСН по военно-политической работе Андрей Коробов.

Частицу пламени Вечного огня Брестской крепости доставят в Главный храм Вооруженных сил России.

От нее в 4 часа утра 22 июня будут зажжены 1 418 памятных свечей - по дням Великой Отечественной войны, в память о всех павших героях.

Ранее сообщалось, что в Крыму начался судебный процесс о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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