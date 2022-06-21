Счет на минуты: ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке
ПСБ совершенствует цифровые сервисы в рамках программ военной ипотеки. Теперь военнослужащий, выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, может сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме.
Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.
«ПСБ как лидер рынка военной ипотеки первым среди российских банков запустил полностью цифровой формат покупки жилья на первичном рынке для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Мы продолжаем внедрять удобные онлайн-сервисы, предоставляя клиентам возможность быстро и безопасно оформить ипотеку или снизить ставку по действующему кредиту в несколько кликов практически из любой точки страны. Это особенно важно для военнослужащих, которые зачастую служат в отдаленных гарнизонах и чье время подчинено распорядку военной службы.
Новый сервис существенно ускоряет процесс одобрения кредита для тех клиентов, которые выбирают квартиру в другом регионе или чья служба связана с частыми перемещениями. Цифровые сервисы банка позволяют нашим клиентам в кратчайшие сроки решить вопросы с ипотекой и новым жильем», - отмечает старший вице-президент - руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц.