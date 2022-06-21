Счет на минуты: ПСБ сократил время одобрения заявки по военной ипотеке

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ПСБ совершенствует цифровые сервисы в рамках программ военной ипотеки. Теперь военнослужащий, выбрав на сайте интересующую программу военной ипотеки, может сразу заполнить простую форму онлайн-заявки и через несколько минут получить кредитное решение в смс-уведомлении или электронном письме.

Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.