Высокоточный и незаметный: как «Искандер» наносит удар по инфраструктуре противника на Украине

На машине закреплена специальная маскировочная сеть, которая не только скрывает «Искандер» от беспилотников врага, но и снижает радиолокационную заметность.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Ракетный комплекс «Искандер» в ходе спецоперации нанес удар по военной инфраструктуре ВСУ. Расчеты выполнили пуск крылатой ракеты. Подготовка к пуску заняла считаные минуты.

Тактика у российских ракетчиков отработана до мелочей - установку выводят со скрытой позиции непосредственно перед пуском, координаты целей расчету в этот момент уже известны.

Меры безопасности - максимальные. На машине закреплена специальная маскировочная сеть, которая не только скрывает «Искандер» от беспилотников врага, но и снижает радиолокационную заметность.

«Искандер» - семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК): «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Комплекс может использовать как квазибаллистические ракеты, так и крылатые. В первом случае ракета обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО.

«Искандер-К» - вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500, дальность стрельбы - 500 км. Ракета автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов