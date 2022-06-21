Отточить до автоматизма: что дают тренажеры курсантам-танкистам ВВО под Хабаровском

Тренажеры начали использоваться в учебном центре с 2021 года. Они могут моделировать самые разные условия местности - от пустынь до арктических просторов.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов побывал в 392-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск ВВО в Хабаровском крае и понаблюдал за тренировками.

Прежде чем получить допуск к боевым стрельбам, курсанты проходят теорию на новых компьютерных динамических тренажерах-симуляторах, которые оснащены мультимедийным оборудованием, позволяющим имитировать огневую подготовку и вождение танков.

«Перед тем как сесть в настоящий танк, курсанты отрабатывают навыки вождения боевой машиной на специальных тренажерах. Инструктор выводит изображение рельефа местности и самого танка на экран монитора. Внутри - полное погружение в боевые условия. Все системы управления, рычаги и датчики в кабине тренажера полностью имитируют поведение танка Т-72», - прокомментировал корреспондент.

Тренажеры начали использоваться в учебном центре с 2021 года. Они могут моделировать самые разные условия местности - от пустынь до арктических просторов.

Завершив тренировки на тренажере, курсанты приступят к отработке навыков на настоящих танках в полевых условиях.

Ранее «Звезда» публиковала кадры работы «Искандеров» ВС РФ в ходе спецоперации.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов