Армия Десантники в наступлении: кадры движения колонн ВДВ в ходе спецоперации В ходе марша десантники ведут разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляется при помощи беспилотников. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры движения колонн ВДВ в зоне специальной военной операции. «Подразделения воздушно-десантных войск, овладев очередным рубежом, ведя наступательные действия на позиции ВСУ, осуществляют выдвижение в новый район», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. В ходе марша десантники ведут разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляется при помощи беспилотников. Ранее «Звезда» показывала кадры работы зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ2 в ходе спецоперации на Украине. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика