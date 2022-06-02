Десантники в наступлении: кадры движения колонн ВДВ в ходе спецоперации
В ходе марша десантники ведут разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляется при помощи беспилотников.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры движения колонн ВДВ в зоне специальной военной операции.
«Подразделения воздушно-десантных войск, овладев очередным рубежом, ведя наступательные действия на позиции ВСУ, осуществляют выдвижение в новый район», - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В ходе марша десантники ведут разведку местности и маршрутов выдвижения. Контроль за обстановкой осуществляется при помощи беспилотников.
Ранее «Звезда» показывала кадры работы зенитного ракетного комплекса С-300ПМУ2 в ходе спецоперации на Украине.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов