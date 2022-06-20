Володин заявил, что Украина ни по каким параметрам не походит для членства в ЕС

По словам политика, Украина «окончательно потеряет свою независимость», когда центр принятия решений для нее будет перенесен в Брюссель.

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что Украина не подходит для членства в Евросоюзе и не претендует также не статус кандидата на вступление в ЕС. По его словам, итог для Украины станет печальным, ибо для данного государства в случае членства в ЕС центр принятия решений будет перенесен в Брюссель, и тогда Украина «окончательно потеряет свою независимость».

«Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членов в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата. Тотальная коррупция, разгул преступности, олигархическая власть и разрушенная экономика - вот характеристика современной Украины. И в Европе это тоже прекрасно, но желание ослабить Россию превалирует», - написал политик у себя в Telegram.

Ранее глава европейской дипломатии Шарль Мишель заявил, что Европейский совет готов предоставить Украине помощь в размере девяти миллиардов евро. Кроме того, на саммите в Брюсселе 30 мая лидеры ЕС также согласовали частичное нефтяное эмбарго против России.