Верховный суд РФ отказал Google в пересмотре решения о разблокировке YouTube-канала «Царьграда»

Отмечено, что судья отклонила кассационные жалобы американской, ирландской и российской Google, которые просили передать дело для пересмотра.

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Верховный суд России принял решение не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску телеканала «Царьград» обязали Google восстановить доступ к заблокированному Youtube-каналу данного СМИ. При этом в случае неисполнения данного условия компания должна была выплачивать прогрессивно увеличивающийся штраф.

Уточняется, что судьей были отклонены кассационные жалобы американской, ирландской и российской Google, которые просили передать дело в Судебную коллегию по экономическим спорам для пересмотра.

«Доводы заявителей являлись предметом рассмотрения судебных инстанций, получили соответствующую правовую оценку и по существу направлены на иную оценку доказательств и фактических обстоятельств дела… доводы не подтверждают существенных нарушений норм права, повлиявших на исход дела», - цитирует РИА Новости определение суда.

Ранее арбитражный суд Москвы арестовал денежные средства, а также все движимое и недвижимое имущество, принадлежащие российскому подразделению Google, на сумму 500 миллионов рублей по иску Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Предварительные слушания по иску назначены на 7 июля.