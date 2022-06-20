В Мариуполе сообщили о проработке запуска пассажирских перевозок с городами России

В следующем году может начаться запуск пассажирского судоходства с Крымом и Новороссийском, отметили в порту Мариуполя.

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Директор администрации морского порта Мариуполя Павел Швацкий заявил, что в настоящее время изучается вопрос захода пассажирских судов из России в порт. Более того, он уточнил, что в 2023 году может начаться запуск пассажирского судоходства с Крымом и Новороссийском.

«Вопрос захода в порт Мариуполь пассажирских судов прорабатывается. Если условия и возможности позволят, то и не исключено в 2023 году пассажирское судоходство из Мариуполя в города России», - отметил Швацкий в беседе с ТАСС.

Напомним, 28 мая с начала специальной военной операции по защите Донбасса в порт Мариуполя прибыло первое судно. Позднее сухогруз типа «Славутич» покинул Мариупольский порт с грузом металла, чтобы доставить его в Ростов-на-Дону.