Сергей Галанин провел концерт для участников спецоперации в Самарском военном госпитале
Концертная программа включала в себя песни самого Галанина, а также известные композиции других исполнителей и патриотические песни.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Основатель музыкального коллектива «СерьГа» Сергей Галанин провел концерт в Самарском военном госпитале для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), которые принимали участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Концерт был приурочен ко Дню Медицинского работника.