Армия Сергей Галанин провел концерт для участников спецоперации в Самарском военном госпитале Елизавета Потейчук Концертная программа включала в себя песни самого Галанина, а также известные композиции других исполнителей и патриотические песни. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Основатель музыкального коллектива «СерьГа» Сергей Галанин провел концерт в Самарском военном госпитале для военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), которые принимали участие в специальной военной операции по защите Донбасса. Концерт был приурочен ко Дню Медицинского работника. «Вы видите, сразу у всех поднялось настроение, все немного отвлекаются. Я знал, что все мы будем чувствовать себя в едином пространстве», - отметил Галанин. © Минобороны России Музыкант выступил перед зрителями в актовом зале госпиталя. Концертная программа включала в себя песни самого Галанина, а также известные композиции других исполнителей и патриотические песни. © Минобороны России Ранее российская автор и исполнитель песен, музыкант Юлия Чичерина в День России выступила перед участниками специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале Екатеринбурга. После концерта исполнительница сфотографировалась с военнослужащими и раздала автографы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика