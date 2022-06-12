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«Музыка врачует»: Чичерина выступила перед участниками спецоперации в госпитале Екатеринбурга

17:24 12.06.2022
После концерта исполнительница сфотографировалась с военнослужащими и раздала автографы.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Российская автор и исполнитель песен, музыкант Юлия Чичерина в День России выступила перед участниками специальной операции по защите Донбасса в военном госпитале Екатеринбурга. Артистка исполнила более десяти музыкальных композиций, включая знаменитые «Рвать», «Добровольческая» и «Дискотека».

«Сегодня состоялось выступление в моем родном городе - Екатеринбурге. Ранее мне приходилось выступать в госпиталях на Донбассе. Программу я исполнила ту же самую, что исполняю бойцам на фронте. Музыка врачует, гармонизирует пространство, и из-за этого у людей становится лучше настроение, человек скорее поправляется. Военнослужащим хочу пожелать скорейшего возращения в строй, тем, кто сейчас там вернуться домой целыми и невредимыми», - поделилась Чичерина.

После концерта исполнительница сфотографировалась с военнослужащими и раздала автографы. Вместе с тем Чичерина побеседовала с военными, поблагодарила их за мужество и отвагу, проявленные во время выполнения специальных задач. Также Юлия поблагодарила врачей, которые лечат и помогают военнослужащим в реабилитации.

Ранее в преддверии Дня России в Центральном военном клиническом госпитале имени А.А. Вишневского открыли памятник героине защиты Севастополя в Крымской войне, медсестре Даше Севастопольской. Двухметровый бронзовый монумент посвящен первой фронтовой сестре милосердия.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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