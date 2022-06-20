В Вашингтоне застрелили подростка во время уличного праздника

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В центре Вашингтона во время уличного праздника произошла стрельба, в результате которой погиб 15-летний подросток. По данным властей американской столицы, три человека, включая сотрудника правоохранительных органов, получили ранения.

Уточняется, что праздник проходил с участием нескольких сотен человек, он был прерван после серии потасовок между гражданами, и один из них применил огнестрельное оружие.

«Кто-то применил оружие, и ребенок мертв»,- цитирует РИА Новости сообщение мэра Вашингтона Мюриел Баузер.

Ранее три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленд. Нападавший был госпитализирован.