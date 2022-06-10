Три человека погибли в результате стрельбы в американском Смитсберге
Согласно обновленной информации, три человека погибли в результате стрельбы в штате Мэриленд, США. Также отмечено, что один американец получил ранение.
Напомним, выстрелы прозвучали на одном из предприятий в американском городе Смитсберг. Информацию предоставила местная полиция в одной из социальных сетей.
«Незамедлительно отреагировали и обнаружили четырех жертв, трое из которых погибли на месте, а один получил критические ранения», - приводит информацию РИА Новости.
Подозреваемый в нападении скрылся с места происшествия на автомобиле до прибытия полицейских. Но в дороге он натолкнулся на одного из служителей правопорядка. Они открыли огонь друг по другу. В результате и нападавший, и полицейский получили ранения и были направлены в госпиталь.
Ранее сообщалось, что нападавший стрелок более не представляет угрозы для окружающих. Причины его поступка остаются неизвестными. Проводится расследование данного инцидента.