Время подрыва цистерны с химикатами рассчитали так, чтобы ветер снес ядовитые пары в сторону населенных пунктов.

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Боевики украинских нацбатов подорвали емкость с химикатами на комбинате «Азот» в Северодонецке для срыва наступления Вооруженных Сил России и подразделений ДНР. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороны РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Сразу после взрыва в небо поднялось ядовитое облако. Боевики рассчитали все таким образом, чтобы ветер снес едкие пары в сторону освобожденных ранее населенных пунктов Кременная и Рубежное.

«Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины», - констатировал Мизинцев.

Генерал-полковник еще раз обратил внимание на то, что российские Вооруженные Силы не ведут огонь по объектам гражданской инфраструктуры. ВС РФ избирательно уничтожают только объекты ВСУ.

Специальная военная операция по защите жителей Донбасса началась 24 февраля. О ее целях президент Владимир Путин сообщил россиянам в телеобращении. Как отметил глава государства, мероприятия проводятся для демилитаризации и денацификации Украины.