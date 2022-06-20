Попова предупредила о приближении «более активного» гриппа

Также, по планам властей, в текущем году не менее 60% населения России планируется привить от гриппа.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила с заявлением, что в текущем году заболеваемость гриппом может быть более активной. Она добавила, что в минувшем году заболеваемость гриппом не достигала высоких показателей.

Попова также порекомендовала россиянам сделать прививку от гриппа. Об этом она рассказала во время проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», - заявила она в комментарии РИА Новости.

Также руководитель ведомства отметила, что в текущем году не менее 60% населения России планируется привить от гриппа.

Ранее врач-биофизик рассказала, откуда и когда в России появится новый штамм COVID-19. Так, по мнению эксперта, обновленный коронавирус придет в Россию и на Запад уже этой осенью из Китая.