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Bloomberg: Европа начала использовать запасенный на зиму газ

Сергей Лебедев
02:36 18.06.2022
Причиной этому стало сокращение поставок из России.
Bloomberg: Европа начала использовать запасенный на зиму газ
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press
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Европейские страны начали использовать запасенный на зиму газ. Причиной этому стало сокращение поставок из России. Объем жизненно важного энергоресурса в хранилищах уменьшился впервые с середины апреля.

Резервы сократились на один процентный пункт. Обычно в это время газ только закачивают, а полученные объемы хранятся до пика зимнего сезона. Сейчас же хранилища заполнены только наполовину. Такие данные приводят журналисты издания Bloomberg.

Происходящее уже вызывает опасения на рынке. Вероятно, сложившаяся ситуация в скором времени станет причиной роста цен на энергоресурсы.

Напомним, сразу ряд европейских компаний на текущей неделе сообщил о сокращении поставок российского газа. Среди них компании из Италии, Германии, Австрии и Франции. В «Газпроме» это объяснили сокращением поставок топлива в Европу по «Северному потоку». 

В частности, такое решение было принято в связи с тем, что немецкая компания Siemens не смогла своевременно вернуть из ремонта газоперекачивающее оборудование. На этом фоне глава «Газпрома» Алексей Миллер накануне заявил, что газопровод «Северный поток - 2» с технической точки зрения полностью готов для транспортировки топлива в Европу. 

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