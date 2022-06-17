Байден объяснил, о чем думал, когда вводил санкции против России

Он якобы руководствовался, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах.

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Президент США Джо Байден заявил с какой позиции принимал решение о введении антироссийских санкций. Американский лидер заявил, что руководствовался, как верховный главнокомандующий, а не политик, думающий о выборах. По его словам, он принял единственно верное решение.

Байден уверяет, что, если бы он уклонился от ответа, то Россия якобы продолжала продвигаться вглубь Европы, Китай бы укрепился в планах завоевания Тайваня, а КНДР стал агрессивнее реализовывать свои ядерные амбиции.

«Я - президент США. Санкции против России вводились в интересах нашей страны, без шуток. Что бы случилось, если главная сила в НАТО, организационная структура просто отстранилась от российской агрессии?», – заявил американский лидер в интервью агентству Associated Press.

Однако иного мнения по поводу эффективности санкции придерживаются в российском правительстве. Премьер-министр Михаил Мишустин на сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что экономика России справляется с ограничениями.

Со слов главы кабмина, за три месяца провели свыше 300 поддерживающих национальную экономику мероприятий в условиях санкционного давления. Удалось добиться сохранения макроэкономической стабильности и выполнения всех намеченных социальных программ.

Мишустин добавил, что санкционная политика западных стран нанесла удар не только по России, а по всему миру, который еще не успел восстановиться после вынужденных ковидных ограничений.