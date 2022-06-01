МИД сообщил об отключении «тревожной кнопки» у посла России в Лондоне

Также ведомство заявило о проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества.

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Послу России в Лондоне Андрею Келину отключили в его резиденции «тревожную кнопку», вследствие чего российские дипломаты в Великобритании стали ограничены в праве на безопасность и защиту. Об этом сообщает министерство иностранных дел РФ.

«Речь идет об ограничении доступа к банковскому счету посольства, отказе официального дилера BMW от обслуживания автопарка посольства, отключении так называемой «тревожной кнопки» в зданиях посольства и резиденции посла России в Великобритании, а также в загородной резиденции, проникновении на территорию загородной резиденции и порче ее имущества», - говорится в докладе ведомства.

В докладе также отмечается, что, несмотря на международно-правовые обязательства Великобритании, российских дипломатов ограничили в правах на справедливые и благоприятные условия труда, а также на доступ к любому виду обслуживания.

Ранее в МИД РФ заявили о предусмотренной эвакуации дипломатов из недружественных стран. В определенных странах, где была замечена повышенная активность русофобских настроений, власти приняли меры для безопасности сотрудников российских загранучреждений.