Два населенных пункта ЛНР пострадали от атаки украинских «Точек-У»

Ракеты украинского комплекса «Точка-У» ударили по Стаханову и Зимогорью в ЛНР.

© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости

Два населенных пункта ЛНР подверглись атаке со стороны вооруженных сил Украины. По территориям Стаханова и Зимогорья были произведены ракетные удары из комплекса «Точка-У».

Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в СЦКК. Согласно имеющейся информации, стреляли по донбасским территориям из Артемовска. Зимогорье атаковали первым в 19:50, а Стаханов - в 20:17.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские боевики подорвали цистерну с химикатами на предприятии «Азот» в Северодонецке. На такие меры, как следует из заявления, подразделения ВСУ пошли при отступлении из промзоны города.