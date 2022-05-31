В стране и мире НМ ЛНР: цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали ВСУ Ян Брацкий Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер сносил отравленное облако в сторону освобожденных ранее населенных пунктов ЛНР. © Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Народная Милиция ЛНР заявила, что цистерну с химикатами на предприятии «Азот» в Северодонецке подорвали украинские войска. «Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ, с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск, предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно с азотной кислотой», - сообщили в НМ ЛНР. По данным властей Народной республики, момент подрыва рассчитали таким образом, чтобы ветер направил ядовитое облако в сторону ранее освобожденных от украинских националистов населенных пунктов Рубежное и Кременная. В Народной милиции призвали жителей указанных населенных пунктов соблюдать спокойствие и не паниковать. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий провокации ВСУ. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика