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НМ ЛНР: цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали ВСУ

Ян Брацкий
21:35 31.05.2022
Момент подрыва был рассчитан таким образом, чтобы ветер сносил отравленное облако в сторону освобожденных ранее населенных пунктов ЛНР.
НМ ЛНР: цистерну с химикатами в Северодонецке подорвали ВСУ
© Фото: Mihir Melwani, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Народная Милиция ЛНР заявила, что цистерну с химикатами на предприятии «Азот» в Северодонецке подорвали украинские войска.

«Отступающие из промзоны Северодонецка подразделения ВСУ, с целью создания препятствий успешному наступлению наших войск, предприняли попытку создания зоны химического заражения и подорвали на комбинате "Азот" цистерну, предположительно с азотной кислотой», - сообщили в НМ ЛНР.

По данным властей Народной республики, момент подрыва рассчитали таким образом, чтобы ветер направил ядовитое облако в сторону ранее освобожденных от украинских националистов населенных пунктов Рубежное и Кременная.

В Народной милиции призвали жителей указанных населенных пунктов соблюдать спокойствие и не паниковать. Принимаются все необходимые меры для ликвидации последствий провокации ВСУ.

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