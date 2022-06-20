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МО РФ: артиллерия ВСУ производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова

22:26 20.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права.
МО РФ: артиллерия ВСУ производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова
© Фото: Peter Druk XinHua Globallookpress
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Артиллерия Вооруженных сил Украины производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как заявляет представитель российского оборонного ведомства, киевским режимом в Харьковской области организована очередная провокация в отношении местного населения с целью последующего обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по мирным жителям, а также создания условий для их выселения из квартир и размещения в пустующих помещениях огневых позиций.

«Для реализации данной провокации в Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея, которая производит периодические обстрелы жилых кварталов Харькова. По указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы "убийствах мирных жителей города русскими", которые будут широко распространены западными информационными агентствами», - заявил представитель МО РФ.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам международного гуманитарного права. Согласно заявлению представителя МО РФ, это происходит при молчаливом согласии стран так называемого цивилизованного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации заявило о массовом неповиновении командованию в 10-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. Речь идет примерно о 100 военнослужащих разведывательного подразделения.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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