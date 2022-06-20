«Снаряды полетели с новой силой»: последствия обстрела Донецка с позиций ВСУ

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Корреспондент телеканала «Звезда» Павел Кольцов рассказал о сегодняшнем обстреле Донецка с позиций украинских войск. По словам репортера, ВСУ обрушили на город огромное количество снарядов, которые начали падать на город с утра.

«Под обстрелами сегодня сразу несколько районов Донецка - не только окраины, но и центральные улицы города. Обстреливали с утра и, после небольшого затишья, снаряды полетели с новой силой, я бы сказал с остервенением. Мощнейший взрыв прогремел возле Ледовой арены. В жилом квартале "Вишневый" выбиты окна, а от осколков только чудом никто не пострадал. По словам мирных жителей, снаряд взорвался на подлете, а его осколки уже полетели в фасад - возможно так сработала система ПВО НМ ДНР», - рассказал корреспондент.

Обстрелы велись из РСЗО и 155-мм гаубиц. У таких орудий есть особенность - отсутствие у снаряда характерного свиста, что лишает жителей шанса покинуть зону обстрела.

«Больше всего досталось Куйбышевскому району - там пострадало четыре человека, в том числе один ребенок. Повреждены несколько домов, а без электричества остались около трех тысяч жителей. В одном из районов перебило газопровод», - рассказал корреспондент.

Судя по мощности взрывов и размеру воронок, для обстрела города ВСУ могли применить американские системы залпового огня.

Камера видеонаблюдения в Донецке зафиксировала момент обстрела Куйбышевского района города. На кадрах видно, что после попадания снаряда поднялся большой столб дыма, а затем камеру сотрясает взрывная волна.