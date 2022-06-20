Момент обстрела Донецка с позиций ВСУ попал на видео

В администрации города сообщили о повреждениях многоквартирных домов и детского сада.

© Видео: telegram, Крупнокалиберный Переполох © Фото: telegram, Крупнокалиберный Переполох

Камера видеонаблюдения в Донецке зафиксировала момент обстрела Куйбышевского района города. На кадрах видно, что после попадания снаряда поднялся большой столб дыма, а затем камеру сотрясает взрывная волна.

Как сообщил в Telegram глава администрации города Алексей Кулемзин, в районе повреждения получили многоквартирные дома, поврежден детский сад. Кроме того наблюдается дым в районе телецентра в Ленинском районе.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за несколько часов ВСУ выпустили по Донецку несколько десятков снарядов калибром 155 миллиметров. Обстрел велся с позиций возле населенных пунктов Пески и Новомихайловка.