Армия «Отдельные персоны сдались»: Марочко рассказал о ситуации на предприятии «Азот» Алексей Курильченко Представитель НМ ЛНР сообщил, что подразделения украинских войск пытаются выходить на связь и вести переговоры с луганскими военнослужащими. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Виктор Антонюк РИА Новости Читайте нас на: Из Северодонецка сегодня пришли сообщения, что украинские боевики, окопавшиеся на заводе «Азот», выражают намерение сдаться. Подробности этого телеканалу «Звезда» рассказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. «Наши подразделения совместно с подразделениями РФ пытаются наладить общение с представителями вооруженных формирований Украины. В начале мы проводили "залистование" - обстрел агитснарядами - предприятия, на нас на открытых частотах начали выходить отдельные подразделения ВФУ, отдельные персоны начали сдаваться, складывать оружие и выходить в безопасное место. Сейчас эти мероприятия продолжаются, поэтому особо афишировать, говорить о белых флагах, не стоит», - рассказал Марочко. Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что блокированные на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке боевики сигнализируют о готовности к продолжению переговоров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика