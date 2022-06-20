«Отдельные персоны сдались»: Марочко рассказал о ситуации на предприятии «Азот»
Из Северодонецка сегодня пришли сообщения, что украинские боевики, окопавшиеся на заводе «Азот», выражают намерение сдаться. Подробности этого телеканалу «Звезда» рассказал представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Наши подразделения совместно с подразделениями РФ пытаются наладить общение с представителями вооруженных формирований Украины. В начале мы проводили "залистование" - обстрел агитснарядами - предприятия, на нас на открытых частотах начали выходить отдельные подразделения ВФУ, отдельные персоны начали сдаваться, складывать оружие и выходить в безопасное место. Сейчас эти мероприятия продолжаются, поэтому особо афишировать, говорить о белых флагах, не стоит», - рассказал Марочко.
Ранее посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник сообщил, что блокированные на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке боевики сигнализируют о готовности к продолжению переговоров.