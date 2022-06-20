Представители Турции, Финляндии и Швеции обсудили в Брюсселе членство в НАТО

Стороны сфокусировались на опасениях Турции в связи с некоторыми вопросами безопасности с целью достичь прогресса в процессе присоединения Швеции и Финляндии.

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Встреча высокопоставленных представителей Турции, Швеции и Финляндии по вопросу членства в Североатлантическом альянсе прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом говорится в заявлении пресс-службы на сайте организации.

«По приглашению генсека НАТО Йенса Столтенберга, высокопоставленные официальные лица из Турции, Финляндии и Швеции встретились с высокопоставленными представителями НАТО. Стороны сфокусировались на опасениях Турции в связи с некоторыми вопросами безопасности с целью достичь прогресса в процессе присоединения Швеции и Финляндии», - говорится в сообщении.

Ранее издание Sabah сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покажет документы, которые свидетельствуют о том, что власти Швеции и Финляндии занимались поддержкой боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана на саммите лидеров НАТО в столице Испании.