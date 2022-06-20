Кабмин утвердил двойную зарплату для командированных в Донбасс

Распоряжение коснется организаций по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности, а также других организаций.

© Фото: Russian State Duma Press Service via Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила, согласно которым организации будут выплачивать двойную зарплату сотрудникам, которые были командированы в Донбасс. Решение касается работников федеральных госорганов, которые не являются госслужащими, сотрудникам подведомственных федеральным органам власти организаций, а также организаций, принимающих участие в восстановлении инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности населения.

«Работникам в период их пребывания в служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), рассчитанная в соответствии с положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", выплачивается в рублях в двукратном размере», - говорится в тексте документа на сайте правовой информации.

В мае исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщила, что банк для расчетов в рублях будет осуществлять свою работу на всей территории Херсонской и Запорожской областей. По ее словам, в настоящее время банк работает с государственными организациями, юридическими лицами и предприятиями.