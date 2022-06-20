На экс-мэра Киева завели дело за призывы признать границы ЛНР и ДНР

После начала спецоперации на Украине бывший мэр Киева на странице в соцсети разместил публикацию о необходимости признания границ ДНР и ЛНР.

© Фото: Игорь Маслов РИА Новости

Офис Генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего мэра Киева за призыв признать границы Донецкой и Луганской Народных республик.

«Бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины», - говорится в заявлении офиса генпрокурора в Telegram-канале.

Имя подозреваемого в прокуратуре не указывается. По данным ведомства, после начала специальной военной операции России по защите республик Донбасса бывший мэр на странице в социальной сети разместил публикацию о необходимости признания границ ДНР и ЛНР.

Ранее Следственный комитет России направил в Донецкую и Луганскую Народные Республики первые дела о преступлениях киевского режима. Согласно заявлению СК России, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд.