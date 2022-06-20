Байден считает, что вступление Украины в ЕС «весьма вероятно»

Американский президент также заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках своей поездки в конце месяца в Германию.

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в понедельник заявил, что считает весьма вероятным вступление Украины в Европейский союз. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в американском городе Рехобот-Бич в штате Делавэр.

«Я думаю, что это вероятно, весьма вероятно произойдет», - цитирует ТАСС слова Байдена в ответ на вопрос о вступлении Украины в ЕС.

Американский президент также заявил, что вряд ли посетит Украину в рамках своей поездки в конце месяца в Германию для участия в саммите G7 и Испанию для участия в саммите НАТО в Мадриде.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что Украина не подходит для членства в Европейском союзе и не претендует также не статус кандидата на вступление в ЕС. Согласно его словам, Украина «окончательно потеряет свою независимость», когда центр принятия решений для нее будет перенесен в Брюссель.