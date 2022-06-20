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В Минобрнауки Украины предложили запретить русскую литературу в школах

Алексей Курильченко
19:00 20.06.2022
По словам Андрея Витренко, русские книги могут быть «тяжелыми для украинцев».
В Минобрнауки Украины предложили запретить русскую литературу в школах
© Фото: Евгений Епанчинцев РИА Новости
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Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко призвал исключить из школьной программы произведения русской литературы. По его словам, книги, в которых рассказывается о Российской империи - в частности роман Льва Толстого «Война и мир», могут быть «тяжелыми для украинцев».

«Лично я считаю, что нужно повыкидывать все, что хоть как-то связывает нас с Российской империей. Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать. Все надо повыкидывать, что касается, как говорят, страданий русской души, такие тяжелые произведения для украинцев, вообще они нам не нужны», - заявил замминистра в эфире телеканала «Украина 24».

Он также рассказал, что на Украине прошло заседание специальной комиссии, которая рассматривала изменения в изучении в школах зарубежной литературы, истории, а также патриотической подготовки.

Ранее в Донецкой Народной Республике показали книги и учебники, которые были изъяты в освобожденных от националистов городах Украины. В одной из них, созданной для детей, в очень отрицательном свете показывались жители Донбасса, а также пропагандировалось неприятие «всего русского».

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