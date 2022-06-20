Австрия подтвердила присутствие своих наемников на территории Украины

Сообщается, что наемники, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях на стороне Украины.

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Впервые за время проведения специальной военной операции России по защите республик Донбасса в Министерстве внутренних дел Австрии подтвердили участие некоторых своих граждан в конфликте на стороне Украины.

«В настоящее время DSN (Управление госбезопасности и разведки Австрии. - Прим. ред.) располагает информацией о небольшом однозначном количестве людей, которые выехали в зону боевых действий и которые, вероятно, будут активно участвовать в военных действиях», - сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство АРА.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказали, из каких стран на Украину приехало больше всего иностранных наемников. Согласно опубликованным данным МО РФ, с начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР больше всего иностранных наемников на Украину прибыли из Польши (1 831), Канады (601), США (530), Румынии (504) и Британии (422).