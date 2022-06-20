СК возбудил дело в отношении жителя Томска по факту реабилитации нацизма

При обыске по месту проживания подозреваемого были обнаружены предметы с символикой нацистской Германии.

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Следственное управление СК РФ по Томской области возбудило в отношении 18-летнего жителя города уголовное дело по факту реабилитации нацизма. По данным следствия, подозреваемый публиковал в соцсетях сообщения, в которых оправдывал преступления нацистов во времена Второй мировой войны.

«Установлено, что в октябре 2021 г. подозреваемый, испытывая идеологическую и политическую ненависть и вражду по отношению к государствам СССР и РФ, их строю и представителям в целом, используя Интернет, разместил на странице администрируемого им открытого сообщества в одной из социальных сетей два информационных материала, доступных для просмотра неопределенному кругу лиц, содержащих сведения об одобрении преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания военных преступников европейских стран "оси"», - сообщается в Telegram-канале СК РФ.

При обыске по месту проживания подозреваемого были обнаружены предметы с символикой нацистской Германии.

Ранее следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров разместил в соцсетях ложную информацию, оскорбляющую и оскверняющую память российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Жукова.