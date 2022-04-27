СК РФ завел дело о реабилитации нацизма против Ровшана Аскерова

В ведомстве отметили, что СК всегда будет жестко реагировать на попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества.

© Фото: Нина Зотина, РИА Новости

Следственный комитет России расследует уголовное дело в отношении бывшего участника игры «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова о реабилитации нацизма. По данным следствия, Аскеров разместил на своей странице в Facebook* ложную информацию, оскорбляющую и оскверняющую память российского полководца и защитника Отечества Маршала Советского Союза Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц. За подобные деяния последует установленная законом уголовная ответственность», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Google оштрафовали на 11 миллионов рублей за распространение на YouTube пропагандистских материалов украинских нацбатов и недостоверных данных о погибших в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

В конце марта Meta* признали в России экстремистской организацией. Кроме того, решением Тверского суда Москвы была запрещена на территории РФ работа принадлежащих компании соцсетей Facebook* и Instagram* за экстремистскую деятельность.

* Meta Platfoms, Facebook, Instagram - организации, признанные экстремистскими на территории РФ.