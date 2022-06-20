Финляндия откроет границу для туристов из РФ с 30 июня

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Финляндия не будет продлевать введенные из-за пандемии ограничения на перемещение граждан, границу вновь откроют для туризма с Российской Федерацией с 30 июня. Об этом говорится на сайте МВД Финляндии.

«Путешественники из третьих стран, прибывающие в Финляндию, больше не обязаны иметь сертификаты о прививках или тестах на COVID-19, а также проходить тесты на коронавирус в пунктах пересечения границы», - говорится в заявлении ведомства.

В сообщении уточняется, что пограничный контроль возвращается к ситуации до пандемии: пассажиры, прибывающие из-за пределов Европейского союза и Шенгенской зоны, должны иметь обычные проездные документы, то есть паспорт и при необходимости визу.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что Российская Федерация остается на международной арене туризма. Комментируя решение о выходе страны из Всемирной туристской организации, руководитель Ростуризма сообщила, что РФ открыта к диалогу со всеми государствами.