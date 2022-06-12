СК РФ возбудил два дела против украинских военных из-за обстрелов городов Донбасса

В частности, СК приводит сведения о том, что указанные военные подвергли обстрелам Донецк, Горловку, Макеевку, а также поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое и село Васильевка.

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Следственный комитет России возбудил два уголовных дела о жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов ведения войны против военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии. В частности, СК приводит сведения о том, что указанные военные подвергли обстрелам Донецк, Горловку, Макеевку, а также поселки Красный Партизан, Верхнеторецкое и село Васильевка.

«По данным следствия, в период с 11 по 12 июня 2022 года в течение суток указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Макеевка и населенных пунктах Красный Партизан, Верхнеторецкое, Васильевка Донецкой Народной Республики, а также в городах Первомайск, Попасная, Северодонецк и населенном пункте Орехово Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Следствие добавило, что в результате обстрелов получили ранения шесть мирных жителей, повреждены 67 домов и объектов гражданской инфраструктуры, включая здание больницы. Еще восемь мирных жителей оказались ранеными после артиллерийских обстрелов городов Первомайск, Попасная и Северодонецк, а также села Орехово Луганской Народной Республики.

Ранее следователи СК России нашли самодельные взрывные устройства в расположении украинских боевиков на территории мариупольского комбината «Азовсталь». Так, коробку с СВУ различной сложности нашли в расположении украинских боевиков на территории предприятия во время осмотра.