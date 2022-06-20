В стране и мире Путин поручил рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии многодетным отцам Алексей Курильченко О рассмотрении поручения правительство РФ должно доложить до 1 октября. © Фото: Liz Gregg, moodboard, Globallookpress Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность досрочного назначения пенсии по старости для многодетных отцов. О рассмотрении необходимо доложить до 1 октября. «Рассмотреть вопрос о возможности досрочного назначения страховой пенсии по старости многодетным отцам. Доклад - до 1 октября 2022 г. Ответственный: Мишустин М.В.», - говорится в тексте перечня поручений по итогам встреч по вопросам социальной поддержки детей, опубликованном на сайте Кремля. В прошлом году в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии сообщили, что многодетные женщины могут досрочно выйти на пенсию в России. Сокращение пенсионного возраста в таком случае зависит от количества воспитанных детей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика